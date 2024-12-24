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رئيس الوزراء يقدم العزاء في والدة المستشار أحمد مناع - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يقدم العزاء في والدة المستشار أحمد مناع - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يقدم العزاء في والدة المستشار أحمد مناع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التعازي إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في وفاة والدته، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما توافد عدد من الوزراء لتقديم واجب العزاء، من بينهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وأحمد كجوك وزير المالية، وكبير ياوران رئاسة الجمهورية، وخالد العناني وزير السياحة السابق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جبالي ينعى والدة المستشار أحمد مناع

ونعى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

وتقدم جبالي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المستشار أحمد مناع، في وفاة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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جبالي ينعى والدة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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