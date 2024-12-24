رئيس الوزراء يقدم العزاء في والدة المستشار أحمد مناع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التعازي إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في وفاة والدته، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما توافد عدد من الوزراء لتقديم واجب العزاء، من بينهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وأحمد كجوك وزير المالية، وكبير ياوران رئاسة الجمهورية، وخالد العناني وزير السياحة السابق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جبالي ينعى والدة المستشار أحمد مناع

ونعى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

وتقدم جبالي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المستشار أحمد مناع، في وفاة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.