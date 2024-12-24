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الرياضة - 10:06 - طلائع الجيش يفرض التعادل الإيجابي على الزمالك في الدوري الممتاز «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:06 - طلائع الجيش يفرض التعادل الإيجابي على الزمالك في الدوري الممتاز «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - طلائع الجيش يفرض التعادل الإيجابي على الزمالك في الدوري الممتاز «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - فرض نادي طلائع الجيش، نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على نظيره الزمالك، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات المرحلة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

هذا التعادل منح الزمالك نقطة ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المصري المتصدر، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن مؤقتا.

أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتقدم نادي طلائع الجيش في النتيجة بالهدف الأول مع حلول الدقيقة 35، من توقيع النيجيري جودوين شيكا، والذي تلاعب بدفاع الفارس الأبيض بشكل مميز، قبل أن يحرزها في شباك الحارس محمد عواد.

وجاء هدف التعادل للفارس الأبيض في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، عن طريق لاعبه محمد شحاتة من تسديدة متقنة.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجل حسام أشرف هدفا بطريقة رائعة، ليمنح فريقه الزمالك التقدم بهدفين لهدف.

وتمكن المحترف النيجيري من تسجيل الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش لمباراة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله - خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط: حميد ماو - فريد شوقي - إسلام محارب.

خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - أحمد سمير.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي وعماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق وأحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.

تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة - عبد الله السعيد - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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