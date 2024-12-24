مشاهير العرب - لماذا عاد رامي إمام للمسرح بعد غياب 14 عاما؟ السر في «الباشا».. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - بعد غياب استمر لأكثر من 14 عاما، يعود المخرج رامي إمام إلى المسرح مع مسرحية «الباشا» بالتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يحالفها الكثير من النجاح.

رامي إمام يكشف تفاصيل عودته للمسرح بعد 14 عام

وتحدث رامي إمام خلال لقائه مع et بالعربي، قائلا: «عودة للمسرح بعد حوالي 14 سنة والسنين اللي فاتت غبت يمكن كان فيه شوية تركيز في التلفزيون والدراما، وطبعًا المسرح هو عشقي الأول وده بدايتي لأن أنا متخرج من الجامعة الأمريكية قسم مسرح تخصص تمثيل».

يذكر أن آخر عمل مسرحي أخرجه رامي إمام، كانت مسرحية «بودي جارد»، التي بدأ عرضها منذ عام 1999، بطولة الفنان عادل إمام، واستمرت حتى عام 2010.

وعن سر ابتعاده عمن المسرح طوال 14 عاما الماضية، قال رامي إمام، «يمكن السنين اللي فاتت مسمحتش إني أشتغل للمسرح، لأني كنت مشغول بالدراما التليفزيونية، والسينما، ولكن أنا سعيد بالعودة للمسرح، و أنا كان عندي حلم إني أرجع للمسرح والحمدلله ربنا كرم ومفيش فرصة أحسن من إني أكون مع صديقي وحبيبي وعشرة عمري كريم عبد العزيز».

وتابع رامي إمام: «اللي أنا بشتغل معاه أخيرًا لأول مرة وربنا كتبهلنا الحمدلله، هو صديقي وأخي كريم عبد العزيز، وسعيد إني يشتغل مع المنتجة ألاء الغزالي لأول مرة وهذه فرصة أعتبرها مهمة جدًا، وسعيد إني بشتغل ضمن هيئة الترفيه لموسم الرياض لأول مرة كمخرج».

مسرحية الباشا لـ كريم عبد العزيز

ومن المفترض، أن يبدأ عرض مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز غدا الخميس 25 ديسمبر حتى 1 يناير ضمن فعاليات موسم الرياض.

أسعار تذاكر مسرحية الباشا لـ كريم عبد العزيز

وكشفت الشركة المنتجة للمسرحية عن أسعار تذاكر مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز التي تبدأ من 85 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي وهو ما يعادل 13 ألف جنيه مصري.

الممثلون في مسرحية الباشا

يشارك في بطولة مسرحية الباشا بجانب كريم عبد العزيز كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو.

وكان تركي اّل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، روج لمسرحية «الباشا» معلقا: «لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم مسرح بكر الشدي من 25 ديسمبر حتى 1 يناير».