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نجم إنتر ميلان يصل إلى 150 مساهمة تهديفية ويقتحم قائمة أوروبية مميزة - أخبار كلمتك

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نجم إنتر ميلان يصل إلى 150 مساهمة تهديفية ويقتحم قائمة أوروبية مميزة - أخبار كلمتك

نجم إنتر ميلان يصل إلى 150 مساهمة تهديفية ويقتحم قائمة أوروبية مميزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:50 صباحاً - شارك التركي هاكان تشالهانوجلو، نجم وسط مهاجم فريق إنتر ميلان، في فوز فريقه على كومو، بهدفين دون رد، لحساب الجولة 17 من الدوري الإيطالي، مساء أمس الإثنين.

وصنع هاكان الهدف الأول في اللقاء، بعدما نفذ ركلة ركنية بعرضية في الدقيقة 48، ارتقى لها المدافع كارلوس أوجوستو ليحولها برأسية داخل الشباك.

 

هاكان يدخل قائمة أوروبية مميزة 

ذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن تشالهانوجلو وصل إلى المساهمة رقم 150 له في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث سجل 76 هدفًا وقدم 74 تمريرة حاسمة.

وأضافت "منذ ظهوره الأول في الدوري الألماني موسم 2013-2014، فقط 4 لاعبين وسط تمكنوا من المساهمة بتسجيل 150 هدفًا أو أكثر بالدوريات الكبرى، هم: كيفين دي بروين (223) مساهمة، ثم ماركو رويس (172)، أنخيل دي ماريا (170) وديميتري باييه (162)".

ورفع نيراتزوري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتالانتا، ونقطة عن الوصيف نابولي، فيما يمتلك إنتر مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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