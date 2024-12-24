محمد عادل: أمنيتي للعام الجديد غلق السوشيال ميديا نهائيا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - قال الفنان محمد عادل لعدسة "كلمتك" إن أمنياته للعام الجديد هي أن يحفظ الله مصر والشعب وتكون أفضل من 2024.

وجاء ذلك على خلفية العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" في إحدى دور العرض الكبرى بمدينة الشيخ زايد، مساء أمس الإثنين.

وأكد عادل أن مهما قابلته صعوبات خلال العام الماضي فهو لا يشعر بالندم تجاه آي شيء، كما أنه يأمل أن يتم غلق منصات التواصل الاجتماعى بشكل نهائي في العام الجديد.

وتابع: "أنا مبندمش على حاجة، بتمنى بس السنة الجاية تبقى أحلى، ربنا يحفظنا ويحفظ البلد ويحفظ الشعب ونقلل السوشيال الميديا أو نقفلها خالص يا ريت."

وأوضح محمد عادل أن سبب حضوره للعرض الخاص لفيلم "آخر الخط" هو مساندة اصدقائه وعلى رأسهم محمد السعدني مخرج ومؤلف العمل، مشددًا على فخره بالتجربة التي يخوضها الممثل لأول مرة.

فيلم آخر الخط

وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لمساندة أبطال فيلم "آخر الخط" في عرضه الخاص بإحدى دور العرض الكبرى بمدينة الشيخ زايد، وكان على رأس الحضور الفنان محمد عادل والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمود حجازي وإسلام إبراهيم وعدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية، ويعد فيلم "آخر الخط" العمل الثاني الذي يجمع كلًا من بشري وبسمة بعد اولاد حريم كريم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

قصة وأحداث فيلم آخر الخط

وتدور أحداث فيلم آخر الخط، حول سبعة شخصيات متنوعة تمثل الخطايا السبع، وتجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية، وهي التجربة الأولى للفنان محمد السعدني في مجال الإخراج.

أبطال فيلم آخر الخط

ويشارك في بطولة فيلم آخر الخط، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، عدد كبير من الفنانين من بينهم بشرى، بسمة، محمد علي رزق، محمد القس، وئام مجدي، وهو من إخراج وتأليف محمد السعدني، وجرى طرح البوستر التشويقي للفيلم خلال الأيام الماضية، وسيطر عليه التشويق والغموض.

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