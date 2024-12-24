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روتانا تطرح برومو ألبوم ماجد المهندس الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

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روتانا تطرح برومو ألبوم ماجد المهندس الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

روتانا تطرح برومو ألبوم ماجد المهندس الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:10 صباحاً - طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو ألبوم الفنان العراقي ماجد المهندس الجديد، والذي يحمل اسم “شاطئ بحر”.

ويضم الألبوم 4 أغنيات، ويتعاون فيه ماجد المهندس مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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