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شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

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شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

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شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

شريف منير يشعل مسرح صاحبة السعادة بعزف الدرامز ويكشف نصيحة صلاح جاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:40 صباحاً - كشف الفنان شريف منير، أن الشاعر الراحل صلاح جاهين نصحه بمشاهدة السينما بكثرة لصقل موهبته التمثيلية، لافتًا إلى أنه تعلم منه الكرم والطيبة.

 

وتابع خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "شُفت كل الخير مع الأستاذ صلاح جاهين وصرف عليا ومحدش شاف اللي أنا شُفته معاه وهو اللي قال لي ركز في التمثيل أنت شاطر".

أحمد الحجار وعمار الشريعي

ولفت إلى أنه من أكثر المحبين للملحن الراحل أحمد الحجار كمطرب وملحن، كونه يلمس مشاعره بألحانه وأغانيه، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير من الموسيقار الراحل عمار الشريعي الذي وصفه بالعفريت العبقري خاصة عندما أبدع في تتر "أم كلثوم".

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شريف منير يشعل إستوديو إسعاد يونس

وأشعل شريف منير، مسرح صاحبة السعادة، خلال عزفه الدرامز على موسيقى “سهر الليالي” مع فرقته "نوستالجيا باند" الذي ظهر معها لأول مرة، مؤكدًا أنه يطمح لعزف أغاني وطنية بتوزيع جديد مع فرقته.

 

مسرحية مليونيرات

وأكد شريف منير، أنه يحضر حاليًّا لمسرحية "مليونيرات" مع الفنان مدحت صالح.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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