مسلسل وتر حساس الحلقة 42، هروب عبد الرحمن بعد إخباره سلمى ورشيد بالحقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:00 صباحاً - مسلسل وتر حساس الحلقة 42 ، شهدت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 42 العديد من المفاجآت حيث نجح مازن في الوصول إلى عبد الرحمن ودخل عليه مكان سكنه وتهجم عليه ولكن ينجح عبد الرحمن بكلامه إيقاف تهور مازن وتواصل مع كاميليا وأخبرها بما حدث.

وبعد ذهاب مازن يصل سلمى ورشيد إلى عبد الرحمن وطلبا منه قول الحقيقة، وبالفعل يحكي لهم عبد الرحمن كل شيء.

ليلى تشاهد رغدة في أحضان زوجها

وكشف عبد الرحمن أن ليلى اكتشفت أن مازن كان في منزل الزوجية ومكث مدة طويلة وعلمت ذلك من خلال “اللوكيشن” الذي شاركته مع هاتفها من فترة، وبالرغم من محاولة عبد الرحمن ببث الاطمئنان في نفسها تجاه مازن وذهبا للجلوس في مكان عام ولكن ليلى أصرت على الذهاب لرؤية ما يفعله مازن.

ووصلا إلى الشقة ووجدا زجاجة خمر وكأسين، فصعدت ليلى إلى الغرفة لتجد رغدة في أحضان مازن، وحاول مازن تهدئة ليلى وتدخل عبد الرحمن في الأمر فبدأ مازن في ضربه صم دفع دون أن يقصد ليلى لتصطدم في “الكومود” وتسقط غارقة في دمائها.

وبناء على ما وصلت إليه سلمى ورشيد من قبل فأتت كاميليا بعد ذلك وتلاعبت في الأدلة ثم ساومت عبد الرحمن بمجرد ما استفاق من الغيبوبة بأن ترعى أسرته وتساعده في الهروب خارج البلاد مقابل أن يشهد بما ستقوله لأن كل الأدلة تشير إلى اتهامه في القضية.

هروب عبد الرحمن من سلمى ورشيد

وتصل كاميليا وتختبئ سلمى ورشيد التأكيد على عبد الرحمن أن يظل على موقفه وستكون أوراق سفره جاهزة قريبا، وبعد ذهابها تخرج سلمى ورشيد ويؤكدان على عبد الرحمن ضرورة الاعتراف أمام النيابة بالحقيقة ليخبرهما أنه سيغير ملابسه ويذهب معهما ولكنه يهرب من شباك بالغرفة التي دخل إليها ويطمئن رشيد زوجته أنهما سجلا له اعترافاته.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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