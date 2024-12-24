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قرار صادم من صنعاء والكشف عن عدم المقدرة على هذا الأمر - أخبار كلمتك

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قرار صادم من صنعاء والكشف عن عدم المقدرة على هذا الأمر - أخبار كلمتك

قرار صادم من صنعاء والكشف عن عدم المقدرة على هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:47 مساءً - كلمتك: خاص

حجبت صنعاء، الساعات الماضية، مواقع إخبارية محلية وعربية على شبكة الإنترنت


هذا وشكا متصفحو مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت، عدم قدرتهم على دخول مواقع محايدة أو مناهضة لجماعة الحوثي ، عبر شركتي "يمن نت، ويمن موبايل" مزودي الخدمة في اليمن، الخاضعتين لسيطرة الجماعة في صنعاء

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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