أنهت اتفاقها معهم، ساقية الصاوي تعلن مفاجأة في حفلات رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:20 صباحاً - انتهت إدارة ساقية عبد المنعم الصاوي، من وضع اللمسات الأخيرة، داخل القاعات الرسمية للساقية، لاستقبال حفلات رأس السنة، والذي من المقرر أن تشهد مفاجآت عديدة.

في هذا السياق، قال منظمو الحفلات بالساقية، إن المهندس عبد المنعم الصاوي، أنهى اتفاقه مع ثلاثة من كبار فرق الأندرجراوند، وذلك لإحياء حفل غنائي مشرك في ليلة راس السنة.

علي الجانب الاخر تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، مساء يوم السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، الاحتفال السنوي بذكرى وفاة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

ويأتي هذا الاحتفال المقرر انطلاقه بقاعة الكلمة في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، تزامنًا مع الذكرى السادسة والأربعين للقارئ الكبير.

ويحضر الحفل -الذي يتضمن إذاعة باقة من أبرز تلاواته النادرة- عدد كبير من محبيه.

وكان الموت غيَّب القارئ الجليل في السادس والعشرين من ديسمبر 1987 بعد مسيرة حافلة في تلاوة القرآن الكريم.

ويعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل واحدًا من أبرز بناة دولة التلاوة المصرية وصُناع مجدها.

تميَّز القارئ الراحل منذ صغره بأداء فذٍّ في تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة مُنقطعة النظير في التَّنقُّل بين أنغامها وألوانها، وحسنِ تعبيرٍ عن معاني آياتها وكلماتها بصوته وأدائه، ووقفِه وابتدائه، وتمكُّنه في تجويد وقراءات القرآن الكريم.

ولا يزال الشيخ مصطفى إسماعيل يحظى بإعجاب الأجيال الجديدة ويأسرهم بفنه وإبداعه في تجويد كتاب الله.

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