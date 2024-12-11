مشاهير العرب - أحمد العوضي يحتفل بـ عيد ميلاده الـ 38: «كان عاما مليئا بالنجاح والستر والصحة» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - احتفل الفنان أحمد العوضي، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بيوم ميلاده الـ 38، والذي يصادف غدا الخميس 12 ديسمبر.

وشارك أحمد العوضي، المتابعين عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» صورته من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، معلقا عليها قائلا: «غدا 12 ديسمبر باذن الله اكمل عامي الـ 38.. كان عاماً مليئا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله علي ما هو فات ونحمده علي ما هو آت، كل سنة وأنا مع أخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود».

آخر أعمال أحمد العوضي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي، هو مسلسل «حق عرب» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت الأحداث حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.