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العثور على طائرة استطلاعية - أخبار كلمتك

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العثور على طائرة استطلاعية - أخبار كلمتك

العثور على طائرة استطلاعية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:07 مساءً - كلمتك/خاص:

تلقت شرطة محافظة شبوة بلاغا بعثور القوات العسكرية التابعة للواء الأول دفاع شبوة على طائرة مسيرة استطلاعية تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة جيشات، الواقعة على الحدود بين شبوة وأبين، المطلة على وادي ضراء.

 

وأشارت الشرطة أن الطائرة المسيرة تم تسليمها لإدارة الأدلة الجنائية في مدينة عتق، بغرض الفحص والتحليل، في إطار جهود القوات العسكرية لمواجهة الأعمال العدائية التي تقوم بها المليشيات الحوثية في المنطقة.


وبينت الشرطة أن العثور على الطائرة المسيرة يؤكد استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في تنفيذ أعمال عدائية .
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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