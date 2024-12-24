العثور على طائرة استطلاعية - أخبار كلمتك

تلقت شرطة محافظة شبوة بلاغا بعثور القوات العسكرية التابعة للواء الأول دفاع شبوة على طائرة مسيرة استطلاعية تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة جيشات، الواقعة على الحدود بين شبوة وأبين، المطلة على وادي ضراء.

وأشارت الشرطة أن الطائرة المسيرة تم تسليمها لإدارة الأدلة الجنائية في مدينة عتق، بغرض الفحص والتحليل، في إطار جهود القوات العسكرية لمواجهة الأعمال العدائية التي تقوم بها المليشيات الحوثية في المنطقة.



وبينت الشرطة أن العثور على الطائرة المسيرة يؤكد استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في تنفيذ أعمال عدائية .

