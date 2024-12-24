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مشاهير العرب - مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 7.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 7.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 7.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. عقب عرض الحلقة الماضية من مسلسل «ساعته وتاريخه» التي تناولت جانبًا من جرائم الدرك ويب في مصر، ازداد شغف الجمهور حول معرفة تفاصيل الحلقة 7 من المسلسل والتي من المنتظر أن تكشف عن قضية جديدة داخل المجتمع المصري.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه» للمخرج عمرو سلامة وفريق كاستنج، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي كل ما يتعلق بمسلسل «ساعته وتاريخه».

مسلسل ساعته وتاريخه 6

مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه» على dmc

تعرض الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه» الخميس المقبل في تمام الساعة الـ 10 مساء، عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

وتعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساء.

الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه
الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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