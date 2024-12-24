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3 شركات بأفكار مختلفة، تفاصيل حلقة "شارك تانك" غدًا على CBC - أخبار كلمتك

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3 شركات بأفكار مختلفة، تفاصيل حلقة "شارك تانك" غدًا على CBC - أخبار كلمتك

3 شركات بأفكار مختلفة، تفاصيل حلقة "شارك تانك" غدًا على CBC - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - تعرض قناة "CBC" يوم غد الأربعاء حلقة جديدة ضمن الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة، فيما تشهد الحلقة انضمام رجل الأعمال ياسين منصور مجددًا إلى "الشاركس".

 

ويتنافس خلال الحلقة كل من THE BABY GARAGE وهي منصة لتداول مستلزمات الأطفال سواء جديدة أو مستعملة للاستفادة وإفادة الغير وبدأت في 2015 من خلال تكوين مجموعة على فيسبوك لمساعدة الأمهات الجدد وحاليًا المجموعة وصلت إلى مليون أم. 

 

أما الشركة الثانية فهي lRNOVA وهو WEB APP مخصص لإنتاج الفيديوهات التعليمية ويستخدم الذكاء الاصطناعي AI والفيديو يكون بقيادة Avatar يشبه الإنسان ويدعم أكثر من 40 لغة منها المصرية العامية وهدفه أن يوفر على الشركات أموال ووقت إنتاج الدورات والمحتوى.

 

الشركة الثالثة هي OOAPS وهي منصة تسهل إجراءات الاستيراد والتصدير في 7 خطوات عن طريق تطوير أول مستخلص وخبير شحن إلكتروني يسهل على المستخدم الاجراءات.

 

موعد عرض برنامج شارك تانك

 

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة  WATCHIT.

 

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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