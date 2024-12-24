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طرح البوسترات المنفردة لأبطال "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" - أخبار كلمتك

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طرح البوسترات المنفردة لأبطال "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" - أخبار كلمتك

طرح البوسترات المنفردة لأبطال "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البوسترات المنفردة لأبطال العمل وهم عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء وأسما إبراهيم ورامبو.

ومن المقرر بدء طرح الفيلم في دور العرض المصرية من يوم 1 يناير 2025، وفي الدول العربية من يوم 9 يناير.

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يأتي عرض الفيلم بعد رحلة طويلة شارك فيها الفيلم خلال الفترة الماضية مابين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى.

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شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وحصل على جائزة اليسر من لجنة التحكيم الدولية برئاسة المخرج العالمي سبايك لي، وأيضا شارك في المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية، وحصل علي تنويه خاص من لجنة التحكيم الدولية.

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"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بها في عدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

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ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي ورشا حسني.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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