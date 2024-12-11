مشاهير العرب - بعد سرقته أغنية «لو زعلان».. الشاعر محمد البوغة يعتزم مقاضاة «كزبرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - يعتزم الشاعر الغنائي محمد البوغة، مقاضاة مطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ «كزبرة»، بتهمه سرقة كلمات أغنيته «لو زعلان» لـ الفنان ماجد المهندس، في مهرجان «حبيبي لو زعلان» التي طرحت خلال الفترة الماضية.

وأكد البوغة، في تصريحات صحفية له، تكليفه محام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كزبرة، قائلًا: «وكلت مستشاري القانوني دكتور حسام لطفي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات أيضًا من قبل الشركة المنتجة لفيلم جوازة توكسيك الذي عرض فيه أغنيتي (لو زعلان)، التي قدمها الفنان ماجد المهندس».

أما عن اعتزام الفنان ماجد المهندس، اتخاذ إجراءات قانونية ضد مطرب المهرجانات «كزبرة»، فقال البوغة: «ليس لدي أي معلومات عما إذا كان ماجد المهندس، سيقاضي مؤدي المهرجانات بعد سرقة كلمات الأغنية أم لا».

تفاصيل أغنية «لو زعلان» لـ الشاعر محمد البوغة

تعد أغنية «لو زعلان»، التعاون الأول بين الشاعر الغنائي محمد البوغة، والمطرب ماجد المهندس، وجاءت كلمات الأغنية باللهجة المصرية، ليتغنى ماجد المهندس لأول مرة باللهحة المصرية.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها: «قولولوا لو زعلان.. البحر أهو مليان، يشرب على قد ما يقدر منه.. ومش طالبة جنان»، وكانت هذه الأغنية الدعائية لـ فيلم جوازة توكسيك.

ضم فيلم جوازة توكسيك في بطولته كوكبة من نجوم الفن، منهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وأخرين.