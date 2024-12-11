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اللبناني محمد طرزي يفوز بجائزة نجيب محفوظ للأدب عن رواية "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

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اللبناني محمد طرزي يفوز بجائزة نجيب محفوظ للأدب عن رواية "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

اللبناني محمد طرزي يفوز بجائزة نجيب محفوظ للأدب عن رواية "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - أعلنت لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2024 عن فوز الكاتب اللبناني محمد طرزي بجائزة دورة هذا العام، وذلك عن روايته “ميكروفون كاتم صوت”. 

 

الكاتب اللبناني محمد طرزي 

وتسلم محمد طرزي الجائزة من رئيس لجنة تحكيم الجائزة هذا العام، وذلك في الحفل الذي يقام بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

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القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب 2024 

وكانت القائمة القصيرة للجائزة  ضمت الروايات التالية:
"السماء تدخن السجائر" للروائي وجدي الأهدل - هاشيت أنطوان/ دار نوفل (اليمن)
"السيدة الزجاجية” للروائي عمرو عدلي - دار الشروق (مصر)
"الورّاق: أبو حيان التوحيدي" للروائي هشام عيد - دار الزيات للنشر والتوزيع (مصر)
"اسمي زيزفون" للروائية سوسن جميل حسن - منشورات الربيع (سوريا)
"بيت القاضي" للروائي محمود عادل طه - بيت الياسمين للنشر والتوزيع (مصر)
"ميكروفون كاتم للصوت" للروائي محمد الطرزي - الدار العربية للعلوم ناشرون (لبنان)

لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ للأدب 

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة سارة عناني، أستاذة بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة والفائزة بجائزة بانيبال للترجمة الأدبية.

ويشاركها في اللجنة أحمد طيباوي، الفائز بجائزة أفضل رواية عربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام ٢٠٢٣ وجائزة نجيب محفوظ للأدب عام ٢٠٢١؛ وكاي هيكينن التي كانت تعمل سابقًا في جامعة شيكاغو والفائزة بجائزة بانيبال للترجمة الأدبية من العربية؛ ويوسف رخا الروائي والشاعر وكاتب المقالات، ومايسة زكي الناقدة الأدبية والمسرحية التي تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في هذا المجال.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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