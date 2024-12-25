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الرياضة - 05:11 - ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا و361 شهيدا و107 آلاف مصاب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:11 - ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا و361 شهيدا و107 آلاف مصاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:11 - ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا و361 شهيدا و107 آلاف مصاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - أكد مدير مكتب صحة غزة، اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.361 شهيدا و107.308 مصابين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ446، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات والبنية التحتية، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة.

وفجر الأربعاء، ارتقى 8 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة فجرا على بوابة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وللمرة الثانية، أعلن مستشفى العودة أن الاحتلال الإسرائيلي فجر روبوت بجوار المستشفى، وأثار حالة من الرعب بين المرضى والجرحى.

واستشهدت امرأة فلسطينية حامل، فيما أنقذ جنينها بعد قصف شقة سكنية محيط مدرسة يافا في مدينة غزة.

كما استشهد 3 نازحين فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بقصف استهدف منزلًا في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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