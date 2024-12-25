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قرارات اتحاد الكرة، تعيين سيد بخيت رئيسا للجنة المسابقات وزيادة بدلات الحكام - أخبار كلمتك

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قرارات اتحاد الكرة، تعيين سيد بخيت رئيسا للجنة المسابقات وزيادة بدلات الحكام - أخبار كلمتك

قرارات اتحاد الكرة، تعيين سيد بخيت رئيسا للجنة المسابقات وزيادة بدلات الحكام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - قرر  مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة خلال اجتماعه اليوم  تعيين  سيد بخيت رئيسًا للجنة المسابقات.

كما تقرر تعيين خالد كامل، وياسر رأفت لعضوية اللجنة، بالإضافة لتعيين مجدي الشيخ عضوًا عن القسم الثاني ( ب)، ومصطفى عيسى عضوًا عن القسم الثالث، وتم تعيين ناصر فراج  مقررًا للجنة.

وقرر المجلس صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من چيمس حنا  المدير المالي للجنة الحكام.

كما قرر زيادة بدلات الحكام اعتبارًا من الأول من يناير المقبل على أن يتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة وذلك تخفيفًا على الأندية فيما عدا مسابقة القسم الاول 

 

 توجيه الشكر لوليد العطار 

وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالبًا الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الشكر على ما قام به وقرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

كما اتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه القرارات التالية:

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق 

٢- تكليف الدكتور  مصطفى عزام بالعمل مديرًا تنفيذيًا للاتحاد 

٣- إلغاء جميع القرارات المالية والتعيينات التي  تمت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة 

٤- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم والتسلم 

٥- فيما يخص التكليفات التي تم إسنادها خلال الاجتماع السابق لأعضاء المجلس تم الأتي: 


- استمع المجلس لعرض الأعضاء عن المهام المكلفين بها ووجه السيد رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول وتقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة .

٧- اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد وتقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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