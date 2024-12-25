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اتحاد الكرة يعلن تشكيل اللجنة الفنية - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يعلن تشكيل اللجنة الفنية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يعلن تشكيل اللجنة الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات الهامة بشأن سير العمل بالجبلاية خلال الفترة المقبلة.    

تشكيل اللجنة الفنية لـ اتحاد الكرة

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي: 
الكابتن / حسن شحاتة 
الكابتن / محسن صالح 
الكابتن / علي أبو جريشة
الكابتن / حلمي طولان 
الكابتن / حسن فريد 
الكابتن / محمد عمر 
الكابتن / أحمد حسن 
الكابتن / عبد الظاهر السقا
والمدير الفني للاتحاد بصفته 

وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالبًا الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الشكر على ما قام به وقرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

كما اتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه القرارات التالية:

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق 

٢- تكليف الدكتور  مصطفى عزام بالعمل مديرًا تنفيذيًا للاتحاد 

٣- إلغاء جميع القرارات المالية والتعيينات التي  تمت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة 

٤- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم والتسلم 

٥- فيما يخص التكليفات التي تم إسنادها خلال الاجتماع السابق لأعضاء المجلس تم الأتي: 

6- استمع المجلس لعرض الأعضاء عن المهام المكلفين بها ووجه رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول وتقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة .

٧- اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد وتقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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