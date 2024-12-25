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وزير الخارجية الإيراني للسوريين: لا تفرحوا قبل الأوان - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية الإيراني للسوريين: لا تفرحوا قبل الأوان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإيراني للسوريين: لا تفرحوا قبل الأوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن سوريا تواجه مستقبلا غامضا بعد الإطاحة مؤخرا بالرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم بلاده لفترة طويلة.

 

عراقجي: سوريا تواجة مستقبلا غامضًا بعد سقوط الأسد

وقال عراقجي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، "من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن  للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك".

وأوضح عراقجي بأن "من يعتقدون حاليا بتحقيق انتصارات مؤكدة، لا ينبغي لهم أن يفرحوا قبل الأوان.

وتأتي تصريحات عراقجي بعد أن رفض وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني تحذيرات مماثلة وجهها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وكان خامنئي  قال، في كلمة ألقاها خلال حفل ديني في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأحد، إنه يتوقع تجدد المقاومة من جانب السوريين ضد القيادة الجديدة في البلاد.

 

وزير الخارجية السوري الجديد يحذر من نشر الفوضى 

ومن جانبه حذر وزير الخارجية السوري الجديد  إيران من مغبة نشر الفوضى في بلاده.

وقال الشيباني، في منشور على منصة إكس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة البلاد".

وأضاف الشيباني "نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك مسؤولية تداعيات التصريحات الأخيرة".

ووجه سقوط بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة ضربة قوية لإيران، وكان الأسد يعتبر لاعبا استراتيجيا مهما في محور المقاومة الذي أعلنته إيران ضد عدوها اللدود إسرائيل،  كانت سوريا بمثابة ممر لتسليم الأسلحة الإيرانية إلى جماعة حزب الله في لبنان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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