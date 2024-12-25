بدر عبد العاطي يستقبل عمرو موسى، لقاء دبلوماسي تاريخي بوزارة الخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:45 مساءً - استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

عبد العاطى يستقبل عمرو موسى فى وزارة الخارجية

وشهد اللقاء بين وزير الخارجية وعمرو موسى، مناقشة عدد من التطورات الإقليمية والدولية الهامة، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة والعالم.

بدر عبد العاطي يستقبل وزير الاستثمار

وفى وقت سابق اليوم، استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، كلًّا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.

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