إيران عن عدم إعادة فتح سفارتها بدمشق: الأوضاع غير واضحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:45 مساءً - أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، موقف بلادها بشأن إمكانية إعادة فتح السفارة في دمشق، التي أغلقت بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد على يد الفصائل المعارضة.

موقف إيران من إعادة فتح سفارتها في دمشق

وقالت مهاجراني في تصريح نشرته الوكالة الرسمية "إيرنا" إن إيران ستتخذ قراراتها بناءً على أداء التيارات الحاكمة في سوريا، مشيرة إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، وأن تصريحها السابق قد تم تفسيره بشكل خاطئ.

وأضافت مهاجراني أنه "ليس من الواضح سبب التغير المفاجئ في نهج بعض الدول تجاه سوريا، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكومة السورية الجديدة".

مباحثات دبلوماسية بشأن إعادة فتح السفارات بين دمشق وطهران

وكانت مهاجراني ذكرت، في وقت سابق، أن إيران تُجري مباحثات دبلوماسية بشأن إعادة فتح السفارات بين دمشق وطهران، وأن الطرفين مستعدان لذلك.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن هناك "اتصالات مع تيارات معارضة" في سوريا، لكنه أكد عدم وجود علاقة مباشرة بين طهران والحكم الحالي في سوريا.

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