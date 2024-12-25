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تفاصيل تعرض سفينة شحن روسية لهجوم إرهابي فى البحر المتوسط - أخبار كلمتك

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تفاصيل تعرض سفينة شحن روسية لهجوم إرهابي فى البحر المتوسط - أخبار كلمتك

تفاصيل تعرض سفينة شحن روسية لهجوم إرهابي فى البحر المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:45 مساءً - كشفت شركة "أوبورون لوجيستيكا" المالكة لسفينة الشحن الجاف الروسية Ursa Major التي غرقت في البحر المتوسط، أن السفينة تعرضت لهجوم إرهابي.

 

تعرض سفينة شحن روسية لهجوم إرهابى فى البحر المتوسط 

ووفق اعتقاد الشركة، أنه في 23 ديسمبر 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة، وحسب شهادة أفراد طاقم السفينة، أنه في الساعة 13:50 (بتوقيت موسكو)، وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في الجانب الأيمن في منطقة المؤخرة. وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها.

 

وأكدت الشركة أن Ursa Major لم تكن محملة بأكثر من طاقتها، وتعد هذه واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن.

 

السفينة الروسية كانت تبحر من ميناء سان بطرسبرج

وكانت السفينة تبحر من ميناء سان بطرسبرج إلى فلاديفوستوك بحمولة تزن 806 أطنان.

وغرقت سفينة "Ursa Mayor" في البحر الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين. وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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