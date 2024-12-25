الأول من نوعه، اشتباكات مسلحة بين هيئة تحرير الشام وعناصر محسوبة على نظام الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - شهدت ريف طرطوس فى سوريا، اشتباكات مسلحة بين مجموعة مسلحة محسوبة على نظام الرئيس الهارب بشار الأسد، وعناصر من إدارة العمليات العسكرية التابعة للنظام الجديد الذي تقوده هيئة تحرير الشام.

حظر تجوال في حمص على خلفية الأحداث التي أعقبت حرق مقام الخصيبي

وجاءت تلك الاشتباكات على خلفية الاعتداء على مقام الشيخ يبرق المرجع الأعلى لـ الطائفة العلوية، الأمر الذي دفع قيادة شرطة حمص إلى فرض حظر التجوال في المحافظة من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا، بهدف السيطرة على أحداث العنف التي أعقبت الاعتداء على مقام الشيخ الخصيبي في محافظة حلب.

فى ذات السياق، قالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إنها حيدت مجموعة مسلحة من النظام السابق بريف طرطوس، شمال غربي البلاد، مشيرة أيضًا إلى أن مسلحين أطلقوا النار عشوائيًّا في حمص.

وكانت عدة محافظات في سوريا شهدت اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالإعتداء على مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي" في حلب.

وذكرت إدارة العمليات العسكرية أنها أرسلت تعزيزات إلى مدينة طرطوس ، مؤكدة أنها تحاصر مجموعة من عناصر النظام السابق في المنطقة.

أيضا أفادت العمليات المشتركة أن مسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي في شوارع الحضارة في حمص، فيما أصدرت قيادة شرطة حمص قرارًا بحظر التجوال في المدينة من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة صباحًا.

وقالت إدارة العمليات العسكرية، إنها تواجه مسلحين في اللاذقية وطرطوس وحمص.

وكان ناشطون تداولوا فيديو يظهر حرق مقام المرجعية الأولى للعلويين في سوريا، المعروف شعبيًا في مدينة حلب بـ"مقام الشيخ يبرق"، في وقت تعهدت فيه إدارة العمليات العسكرية بمحاسبة الفاعلين.

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