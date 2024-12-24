مشاهير العرب - «الحلوة شبه أمها».. بوسي شلبي تعلق على ظهور ابنه رانيا فريد شوقي في العرض الخاص لفيلم «آخر الخط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - رانيا فريد شوقي.. خطفت ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي الأنظار، خلال الحفل الخاص لفيلم «آخر الحظ»، فور وصولها مع والدتها لحضور العرض.

العرض الخاص لفيلم آخر الخط

وأقيم مساء الإثنين بأحد السينمات في الشيخ زايد، العرض الخاص لفيلم آخر الخط وحضر عدد كبير من الفنانين العرض، منهم المذيعة بوسي شلبي التي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت فيه رفقة الفنانة رانيا فريد شوقي وابنتها، وعلقت قائلة: «الحلوة دي شبه أمها، القمر ده هيمثل إمتى»، لترد عليها رانيا فريد شوقي: «لما تخلص الجامعة».

فيلم آخر الخط

وشهد العرض الخاص لفيلم آخر الخط حضور عدد كبير من النجوم إلى جانب أبطال وفريق العمل، وهم: سيد رجب، بشرى، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، محمود حجازي، حسني شتا، عمرو رمزي، أحمد محارب.

أحداث فيلم آخر الخط

تدور أحداث فيلم آخر الخط في إطار من التشويق، حول 7 شخصيات تمثل الخطايا السبع، تجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده شخص شرير، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية.

أبطال فيلم آخر الخط

يشارك في بطولة فيلم آخر الخط، الذي ينطلق تجاريًا في دور العرض بدءًا من غد الثلاثاء، الفنانة بشرى، بسمة، محمد على رزق، محمد القس، وئام مجدي، وهو من إخراج وتأليف محمد السعدني.