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الرياضة - 05:31 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. تراجع مفاجئ في البنوك ومحلات الصاغة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:31 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. تراجع مفاجئ في البنوك ومحلات الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. تراجع مفاجئ في البنوك ومحلات الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر، بلغ نحو 4274.25 جنيهًا للبيع، 4251.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر، بلغ نحو 3918 جنيهًا للبيع، 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، بلغ نحو 3740 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر، بلغ نحو 3205.75 جنيهًا للبيع، 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر، بلغ نحو 2493.25 جنيهًا للبيع، 2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر، بلغ نحو 2137.25 جنيهًا للبيع، 2125.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر، بلغ نحو 1602.75 جنيهًا للبيع، 1594.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر، بلغ نحو 29920 جنيهًا للبيع، 29760 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب الآن في مصر، بلغ نحو 2617.96 دولار للبيع، و 2616.57 دولار للشراء.

الذهب والدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.98 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.94 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 50.94 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.94 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 51.13 جنيه للبيع، و51.03 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف التجاري الدولي نحو 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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