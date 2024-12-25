حصار بصنعاء وانتشار عسكري كبير(اخر التطورات) - أخبار كلمتك

فرضت مليشيا الحوثي حصارًا مشددًا على منزل شيخ قبلي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت مصادر إن المليشيا أرسلت حملة عسكرية تضم عددًا من الأطقم لمحاصرة منزل الشيخ محمد علي معدل أحد مشايخ قبائل الحدا، الواقع في شارع الخمسين أمام تبة توفيق صالح.

ويأتي هذا الحصار بعد ساعات قليلة من تعرض منزل الشيخ معدل لإطلاق نار من قبل مسلحين من آل المرادي، المدعومين من مليشيا الحوثي، حيث يقع قسم الشرطة على بُعد أمتار قليلة من المكان. وقد رد مرافِقو الشيخ معدل على الهجوم، فيما فر مسلحو المرادي من الموقع.

وفي وقت سابق شهدت مديرية الحدا في محافظة ذمار توترًا أمنيًا كبيرًا إثر تحرك مئات المسلحين من قبائل الحدا ومساندتهم لقرى أعماس الحدا لصد حملة عسكرية حوثية كانت تهدف إلى فرض حصار على المنطقة.