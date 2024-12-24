عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:30 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النور 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن/الضحى 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتي الكهف/ مريم 15 ق

43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عيد حسن سيد وما تيسر من سورة الحجر 15ق





03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سور الكهف والشمس والليل 44ق

00: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة يوسف 30ق

13:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود الخشت وما تيسر من سورة الرعد 15 ق

13:32 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورة البقرة 15 ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمود عباس 5ق الساعة 14:48

مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة غافر 29ق

16:30( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة الأعراف 15ق

17:06( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة الإسراء 30ق

18:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة 15ق

18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة النحل 30ق

19:44( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى النمل- الزمر 30ق

20:56( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الشورى 15ق

21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الرعد 44ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة يوسف 42ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشى وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق



03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة البقرة/ قصار السور 43 ق

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