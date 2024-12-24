من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات - أخبار كلمتك

محمد عادل: أمنيتي للعام الجديد غلق السوشيال ميديا نهائيا (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد عادل: أمنيتي للعام الجديد غلق السوشيال ميديا نهائيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، البلطي بـ 66 جنيها والمكرونة المجمدة تغري المصريين - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، البلطي بـ 66 جنيها والمكرونة المجمدة تغري المصريين - أخبار كلمتك

بايدن يوافق على ميزانية دفاعية بقيمة 895 مليار دولار لعام 2025 - أخبار كلمتك

بايدن يوافق على ميزانية دفاعية بقيمة 895 مليار دولار لعام 2025 - أخبار كلمتك

الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

الجزيرة ليست للبيع، رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب - أخبار كلمتك

الجزيرة ليست للبيع، رئيس وزراء جرينلاند يرد على ترامب - أخبار كلمتك

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:30 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النور  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن/الضحى  30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  شعبان الصياد وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتي الكهف/ مريم   15 ق

43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عيد حسن سيد وما تيسر من سورة الحجر  15ق
 


03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصري وما تيسر من سور الكهف والشمس والليل  44ق

00: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود إسماعيل الشريف  وما تيسر من سورة يوسف   30ق

13:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود الخشت وما تيسر من سورة الرعد   15 ق

13:32 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حسن النادي  وما تيسر من سورة البقرة  15 ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمود عباس  5ق الساعة 14:48
مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي  من سورة  غافر 29ق

16:30( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل  وما تيسر من سورة الأعراف 15ق

17:06( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة الإسراء  30ق

18:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة التوبة    15ق

18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة النحل   30ق

19:44( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورتى النمل- الزمر 30ق

20:56( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الشورى 15ق

21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الرعد 44ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة يوسف 42ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشى وما تيسر من سورة الأنبياء  15ق

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق


03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج  وما تيسر من سورة البقرة/ قصار السور 43 ق

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تصل إلى 31 ألف جنيه، أسعار حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري في ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق