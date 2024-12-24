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على الحجار يحيي حفلا غنائيا الليلة على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

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على الحجار يحيي حفلا غنائيا الليلة على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

على الحجار يحيي حفلا غنائيا الليلة على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - يحيى الفنان الكبير على الحجار حفلا غنائيا كبيرا اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجارى، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، الذى يحرص على اهتمام الجامعة بالفن والثقافة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني التي امتدت على مدار مسيرة الحجار الفنية الحافلة، حيث يقدم مجموعة من أغنياته الوطنية التي تعبر عن حبه لوطنه، وأخرى رومانسية عذبة، وأيضا بعض أغانى تترات مسلسلاته الشهيرة، كما يقدم الحجار بعض الأغاني التراثية التي تضيف لمسة من الأصالة على الحفل.
ومن المتوقع أن يتغنى الحجار بأغانيه المعروفة مثل: "عارفة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"أهو ده اللى صار" و"ذئاب الجبل" و"بوابة الحلوانى" و"الليل وآخره"، وغيرها من الأغنيات المؤثرة.
وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى وقت سابق، عددا كبيرا من الحفلات الهامة، منها حفل غنائى للنجمة إليسا، وحفل للنجم اللبنانى وائل جسار، وقبله النجم بهاء سلطان فى حفل فنى كبير، ونجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى، وغيرهم، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة.

 

خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، كلمتك

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية، ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة. وتلعب أوبرا جامعة مصر دورًا هامًا في خدمة المجتمع، فهي تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي، ونشر الوعي الثقافي، ودعم المواهب الشابة، كما أنها تسهم في تنشيط الحركة الثقافية في مصر.

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، وتحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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