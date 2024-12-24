مشاهير العرب - خالد سليم: أعود للدراما الرمضانية مع ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد سليم: أعود للدراما الرمضانية مع ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

التحول الرقمي ضرورة ملحة، وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية (صور) - أخبار كلمتك

التحول الرقمي ضرورة ملحة، وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية (صور) - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية - أخبار كلمتك

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يستعيد عمر كمال عبد الواحد في قائمة مباراة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يستعيد عمر كمال عبد الواحد في قائمة مباراة المصري - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من إبرام صفقة إنجليزية مجانية - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من إبرام صفقة إنجليزية مجانية - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف حقيقة عدم صرف مقدم تعاقد جروس - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف حقيقة عدم صرف مقدم تعاقد جروس - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة.. مصير غامض ينتظر «كاميليا» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة.. مصير غامض ينتظر «كاميليا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة.. مصير غامض ينتظر «كاميليا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة.. استطاع مسلسل وتر حساس أن يجذب عدد كبير من الجمهور، نظرًا لأحداثه الدرامية التي قدمت في إطار تشويقي ومثير، جعل الجميع ينتظر عرض الحلقة الأخيرة من العمل، لمعرفة إلى أين ينتهي الصراع بين سلمى وكاميليا.

مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة

وعرضت الحلقة الـ42 من مسلسل وتر حساس، مساء أمس، وتحولت أحداث المسلسل ووصول سلمى ورشيد إلى مخبأ السري الذي يسكن به عبد الرحمن «شريف الشعشاعي»، ويروى لسلمى ورشيد القصة الكاملة عن كيفية قتل ليلى شقيقة سلمى «جنا الأشقر»، على يد مازن «أحمد جمال سعيد».

وشهدت الحلقة أيضًا جزء مشوق، وهو زيارة كاميليا «إنجي المقدم» لعبد الرحمن، لتهديده بعدم التحدث بشيء وتجهيزه إلى السفر خارج البلاد، ولكن كانت رشيد وسلمى يختبؤون في الغرفة يستمعون.

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة

وبذلك أصبح الجمهور في حالة تشويق، باحثين عن موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة، ومن المقرر عرض الحلقة 45 من مسلسل وتر حساس يوم الخميس القادم الموافق 26 ديسمبر 2024.

الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس
مسلسل وتر حساس

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس

وتعرض الحلقة الأخيرة من وتر حساس، يوم الخميس، على شبكة قنوات ON في تمام الساعة الـ 7:30 مساء على قناة ON، بينما تعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10 مساء.

مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس

وتناولت الحلقات الأولى من مسلسل وتر حساس، الخيانة والعلاقات الزوجية، عندما اكتشفت كاميليا «إنجي المقدم» خيانة زوجها رشيد «محمد علاء»، وتتدهور علاقتهما الزوجية، لتعلم بعد ذلك أنه يخونها مع صديقتها وابنة خالتها سلمى «صبا مبارك».

الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس
مسلسل وتر حساس

وشهدت حلقات مسلسل وتر حساس الصراع بين كاميليا وسلمى، وحالة الحرب التي أصبحت بينهما، والذي اتضح بانها ناتجة عن أحداث سابقة حدثت منذ أعوام سابقة.

أحداث مسلسل وتر حساس

وتوالت الأحداث ليتخذ مسلسل وتر حساس مسار مختلفًا، بعد قتل ليلى أخت سلمى «جنا الأشقر»، من قبل زوجها مازن «أحمد جمال سعيد»، بعد اكتشفه لخيانتها مع صديقها عبد الرحمن، لينعطف الصراع بين كاميليا وسلمى في اتجاه آخر وهي الانتقام من أجل حق ليلى.

الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس
مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، وهم: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، تيميم عبده، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضاً
مسلسل وتر حساس الحلقة 8.. مواعيد وقنوات العرض «صور»

ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 33.. رغدة تنتقم من مازن بطريقة بشعة

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «وتر حساس».. والقنوات الناقلة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

محمد عادل: أمنيتي للعام الجديد غلق السوشيال ميديا نهائيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق