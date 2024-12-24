مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة.. مصير غامض ينتظر «كاميليا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة.. استطاع مسلسل وتر حساس أن يجذب عدد كبير من الجمهور، نظرًا لأحداثه الدرامية التي قدمت في إطار تشويقي ومثير، جعل الجميع ينتظر عرض الحلقة الأخيرة من العمل، لمعرفة إلى أين ينتهي الصراع بين سلمى وكاميليا.

مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة

وعرضت الحلقة الـ42 من مسلسل وتر حساس، مساء أمس، وتحولت أحداث المسلسل ووصول سلمى ورشيد إلى مخبأ السري الذي يسكن به عبد الرحمن «شريف الشعشاعي»، ويروى لسلمى ورشيد القصة الكاملة عن كيفية قتل ليلى شقيقة سلمى «جنا الأشقر»، على يد مازن «أحمد جمال سعيد».

وشهدت الحلقة أيضًا جزء مشوق، وهو زيارة كاميليا «إنجي المقدم» لعبد الرحمن، لتهديده بعدم التحدث بشيء وتجهيزه إلى السفر خارج البلاد، ولكن كانت رشيد وسلمى يختبؤون في الغرفة يستمعون.

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة

وبذلك أصبح الجمهور في حالة تشويق، باحثين عن موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة، ومن المقرر عرض الحلقة 45 من مسلسل وتر حساس يوم الخميس القادم الموافق 26 ديسمبر 2024.

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس

وتعرض الحلقة الأخيرة من وتر حساس، يوم الخميس، على شبكة قنوات ON في تمام الساعة الـ 7:30 مساء على قناة ON، بينما تعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10 مساء.

مسلسل وتر حساس

وتناولت الحلقات الأولى من مسلسل وتر حساس، الخيانة والعلاقات الزوجية، عندما اكتشفت كاميليا «إنجي المقدم» خيانة زوجها رشيد «محمد علاء»، وتتدهور علاقتهما الزوجية، لتعلم بعد ذلك أنه يخونها مع صديقتها وابنة خالتها سلمى «صبا مبارك».

وشهدت حلقات مسلسل وتر حساس الصراع بين كاميليا وسلمى، وحالة الحرب التي أصبحت بينهما، والذي اتضح بانها ناتجة عن أحداث سابقة حدثت منذ أعوام سابقة.

أحداث مسلسل وتر حساس

وتوالت الأحداث ليتخذ مسلسل وتر حساس مسار مختلفًا، بعد قتل ليلى أخت سلمى «جنا الأشقر»، من قبل زوجها مازن «أحمد جمال سعيد»، بعد اكتشفه لخيانتها مع صديقها عبد الرحمن، لينعطف الصراع بين كاميليا وسلمى في اتجاه آخر وهي الانتقام من أجل حق ليلى.

أبطال مسلسل وتر حساس

ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، وهم: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، تيميم عبده، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.