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ما بيعتذرش، أحدث أغاني أحمد جمال قريبا - أخبار كلمتك

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ما بيعتذرش، أحدث أغاني أحمد جمال قريبا - أخبار كلمتك

ما بيعتذرش، أحدث أغاني أحمد جمال قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:15 صباحاً -  كشف المطرب أحمد جمال عن أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان “مابيعتذرش”، حيث من المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة. 

أغنية مابيعتذرش

ونشر أحمد جمال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” بوستر تشويقيا للأغنية الجديدة وعلق عليه قائلا: “مابيعتذرش.. قريبا”. 

أحمد جمال 

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد جمال قد حاول في وقت سابق أن يسهم في إنقاذ طفلين حالتهما خطيرة ويحتاجان إلى زراعة قلب حسب ما أكدت والدتهما. 

وقال أحمد جمال من خلال فيس بوك:" من شوية شوفت استغاثة أم لطفلين حالتهما خطرة جدا ومحتاجين زرع قلب حسب وصفها لحالتهما. أتمنى من مؤسساتنا الخيرية أو معهد القلب أو مستشفى الدكتور  مجدي يعقوب النظر بعين الرحمة والعطف على الأم اللي محتاجة مساعدة لعل وعسى نكون سبب كلنا في شفاء أطفالها وربنا يجازيكم كل خير".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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