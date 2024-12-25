نتنياهو يفخخ المفاوضات بالشروط الصعبة ويتهم حماس بعرقلة التفاهمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - ادعى ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ببنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة حماس تكذب وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات.

نتنياهو يتهم حماس بخلق الصعوبات في مفاوضات الأسرى



وواصل ديوان نتنياهو مزاعمه، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلية ستواصل جهودها بلا كلل لإعادة جميع المحتجزين.

وأعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن تأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بسبب شرط جديد وضعه الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاق.

حماس تؤجل مفاوضات الأسرى

وقالت حركة حماس في بيانها: "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسئولية والمرونة".

وأوضحت حركة حماس في بيانها "أن الاحتلال الاسرائيلي وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

وأكدت حماس، ان "الحركة أبدت مسئولية ومرونة لكن الاحتلال وضع شروطا جديدة ما أدى لتأجيل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

ويأتي ذلك بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المباحثات الجارية بهدف التوصل لهدنة في غزة لم تتعثر، وذلك بعد مغادرة الوفد الإسرائيلي الدوحة من أجل إجراء مشاورات داخلية

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