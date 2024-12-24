"نبيل الحلفاوي.. وداعا".. في العدد الجديد من مسرحنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:05 صباحاً - صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الإلكتروني الجديد "904" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا

في قسم "الأخبار والمتابعات" نقرأ تقريرا خبريا عن افتتاح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لقصر الإبداع الفني بمدينة 6 أكتوبر، ونطالع أيضا تفاصيل عروض نوادي المسرح بالموسم الجديد بإقليم شرق الدلتا الثقافي.

وتكتب د. مروة مهدي عن ترشيح كتاب "مسرح ما بعد الدراما" لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتقدم سامية سيد تغطية لمناقشة رسالة "تقنيات الإخراج في الورش المسرحية في مصر.. خالد جلال نموذجا"، وتكتب جهاد طه عن فرقة الفشن المسرحية ببني سويف ومشروعها الحالي "عرض حال"، وتستعرض رنا رأفت تفاصيل ورشة المخرج أحمد العطار "علاقة المنتج بالفنان"، فيما

تلتقي آية سيد بفريق عرض "محمد علي" باكورة مشروع "مسرح ببلاش" الذي أطلقه مسرح آفاق.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تقدم سامية سيد تحقيقا مع المسرحيين حول الرحيل المؤثر للقبطان نبيل الحلفاوي.

وفي قسم "رؤى" يكتب عزيز ريان من المغرب، "العرض المسرحي لفراش.. صناع المشهدية الركحية الجدد بالمشهد المسرحي المغربي"، ونقرأ لناصر العزبي "الحلم حلاوة.. والدعوة إلى ارتياد الأماكن التراثية"، ويكتب أشرف فؤاد عن عرض "الصالون" للمخرجة دينا أمين.. "دراما اجتماعية نسوية تكشف المسكوت عنه".

وفي قسم "نوافذ" يترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من مقال "ملاحظات حول فلسفة المسرح" لـ لورا كول أوموليركا، رئيس قسم العلوم التربوية بأكاديمية المسرح بهولندا.

ونقرأ في ختام العدد، مقالا للدكتور سيد علي إسماعيل حول الجزء الآخير من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "نجيب الريحاني مات".

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