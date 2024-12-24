مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل فقرة الساحر الحلقة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - تصدر مسلسل فقرة الساحر محرك البحث جوجل منذ عرض أولى حلقاته يوم الخميس الماضي على إحدى المنصات، وذلك بعد أن نجح في جذب المشاهدين لمتابعة أحداث الإثارة والتشويق.

مسلسل فقرة الساحر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل فقرة الساحر مواعيد عرضه، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر

يعرض مسلسل فقرة الساحر مرة واحدة أسبوعيا، حيث تعرض الحلقة الجديدة الخميس من كل أسبوع، على منصة «يانغو بلاي»، وهى من المنصات الجديدة التي ظهرت الفترة الأخيرة ولكنها بدأت في تقديم أعمال جديدة خاصة بها.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل فقرة الساحر

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الثانية من مسلسل فقرة الساحر يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءا على منصة «يانغو بلاي»، حيث يمكن متابعة الحلقة عبر المنصة.

عدد حلقات مسلسل فقرة الساحر

وأما عن عدد حلقات مسلسل فقرة الساحر، فيتكون المسلسل من 8 حلقات، بحيث تعرض حلقة الخميس من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساء على منصة «يانغو بلاي»، وتدور أحداثه حول 3 من الأصدقاء وهم أسماء جلال، وطه دسوقي، وعلي قاسم يستخدمون في مهاراتهم في عمليات نصب واحتيال، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

والجدير بالذكر أن بطال مسلسل فقرة الساحر من الفنانين الشباب الذين نجحوا في الفترة الأخيرة، وهم طه دسوقي، وأسماء جلال، وعلى قاسم، حيث ظهر كل منهم في أعمال فنية مهمة الفترة الأخيرة.

آخر أعمال طه دسوقي

يشار إلى أن طه دسوقي قدم مسلسل حالة خاصة وكان يعد أول بطولة له وعُرض على منصة «واتش إت»، وشاركه بطولة المسلسل غادة عادة ومجموعة من الوجوه الشابه وحقق المسلسل نجاحا كبيرا حيث أنه ألقى الضوء على الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد.