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الصفقة تنتظر قرارات سياسية، مكتب نتنياهو يعلن عودة فريق التفاوض من قطر - أخبار كلمتك

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الصفقة تنتظر قرارات سياسية، مكتب نتنياهو يعلن عودة فريق التفاوض من قطر - أخبار كلمتك

الصفقة تنتظر قرارات سياسية، مكتب نتنياهو يعلن عودة فريق التفاوض من قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن فريق التفاوض الإسرائيلي يعود من قطر إلى تل أبيب، الثلاثاء، بعد محادثات مهمة بشأن غزة على مدى أسبوع.

عودة فريق التفاوض الإسرائيلي من قطر

وأضاف مكتب نتنياهو، أن فريق التفاوض الإسرائيلي حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، يعود من أجل إجراء مشاورات داخلية تتعلق بالاتفاق.

 

في ذات السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر مطلع قوله، إن محادثات الصفقة لم تتعثر، وبلغت مرحلة تتطلب قرارات سياسية في إسرائيل.

الخارجية القطرية تكشف تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أكدت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة، ودعت الجميع للتعاون مع الوساطة المصرية القطرية.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إن "المفاوضات مستمرة ولن نترك بابا غير مطروق فيما يتعلق بامكانية الوصول إلى اتفاق". 

 

وتابع الأنصاري أن "من يضع جدولًا زمنيًا للوصول إلى اتفاق هو من باب التنجيم ما زلنا في إطار المناقشات الفنية والتقنية".

تقليص في بعض الفجوات بين إسرائيل وحماس

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين، أن "هناك تقليص في بعض الفجوات بين إسرائيل وحماس بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن دون التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة".

 

وقال مسئول فلسطيني مطلع على المحادثات لـ رويترز، إنه "في حين تمّ حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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