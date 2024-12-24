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الصحة العالمية: تراجع وفيات كورونا بعد خمس سنوات من ظهوره - أخبار كلمتك

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الصحة العالمية: تراجع وفيات كورونا بعد خمس سنوات من ظهوره - أخبار كلمتك

الصحة العالمية: تراجع وفيات كورونا بعد خمس سنوات من ظهوره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - تراجعت أعداد الوفيات جراء الإصابة بـ فيروس كورونا بعد مرور حوالي خمس سنوات على ظهوره، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضحت المنظمة أن معدل وفيات كورونا كان وصل في يونيو 2021، إلى واحد من كل أربعة مرضى من مصابي كورونا الموجودين في المستشفيات، بينما وصل هذا المعدل في الوقت الحالي إلى واحد من كل 25 مريضا.

 

777 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم

وقدمت المنظمة الأممية تقييما عاما عن الخمس سنوات الماضية، حيث تم تسجيل ما يقارب 777 مليون حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة أن الجائحة أودت بحياة سبعة ملايين شخص في 234 دولة. وكان مثلت سنوات 2020 و2021 و2022 ذروة الجائحة.

وقالت المنظمة في تقييمها إن 77 دولة أبلغت في الفترة بين منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2024 عن حالات إصابة بكورونا.

وتابعت المنظمة أن مشكلة أعراض ما يعرف بـ "لونج-كوفيد" (كوفيد طويل الأمد) لا تزال تثير القلق، مشيرة إلى أن نبذة حديثة أظهرت أن 6% من حالات كورونا تطورت إلى حالات "كوفيد طويل الأمد".

 

حالات "كوفيد طويل الأمد"

وأشارت المنظمة إلى أن اللقاحات ضد كورونا تعتبر وسيلة حماية فعالة لتقليص الأضرار اللاحقة المحتملة.

وأوضحت المنظمة أن الفيروس لا يزال ينتشر دون وجود نمط موسمي واضح ولا يزال يؤدي إلى مرض قد يكون شديدًا في بعض الحالات.

وقالت المنظمة إنها لم تعد تراقب انتشار الفيروس أو شدته أو التغيرات المحتملة في الفيروس بشكل دقيق كما كان في السابق، وذلك بسبب التقليص الكبير في اختبارات كورونا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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