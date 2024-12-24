الرياضة - 12:51 - إنتر ميلان يفوز على كومو بهدفين نظيفين في الدوري الايطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:51 صباحاً - نجح إنتر ميلان فوزا في الفوز على ضيفه كومو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس الاثنين على ملعب جيوزيبي مياتزا في ختام الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي إنتر ميلان كل من كارلوس أوجوستو في الدقيقة 48 وماركوس تورام في الدقيقة 94.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 37 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن أتالانتا المتصدر، علما بأن الانتر خاض مباراة أقل من نابولي وأتالانتا، بينما تجمد رصيد كومو عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.