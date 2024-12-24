الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:26 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 24-12-2024، حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 73 و74 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة، فيما تصل إلى الأسواق بزيادة تراوحت ما بين 5 و10 جنيهات، بحسب المنطقة المباع فيها الدواجن.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 24-12-2024

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 73 - 74 جنيها.

سعر كيلو الفراخ ما بين 77 - 78 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البلدي يسجل اليوم الثلاثاء 115 جنيها.

سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات بين 35 - 42.5 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان بين 26 - 26.5 جنيه.

كتكوت ساسو بين 17 - 18 جنيها.

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 24-12-2024

وصل سعر كيلو البط البلدي اليوم الثلاثاء 99 - 100 جنيه.

اقترب سعر كيلو بط فرنساوي 69 - 70 جنيها.

وبلغ سعر كيلو بط اليوم الثلاثاء 84 - 85 جنيها.

وناهز سعر كيلو بط بغالي 79 - 80 جنيها.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24-12-2024

يضاف 10 جنيهات للبيع في المحلات للمستهلك:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بين 145 - 148 جنيها

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 144 - 147 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء بين 139 - 140 جنيها