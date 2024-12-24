انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، تباينًا، بانخفاض بعض أنواع الكتاكيت في بورصة الدواجن، بينما ارتفع سعر البعض الأخر في الشركات.

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض ملحوظ في اسعار البط اليوم

فيما سجلت أسعار البط اليوم الثلاثاء؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات في سعر البط صغير العمر ما بين 50 قرشًا و9 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 43 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 26 و26.5 جنيه.

سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 17 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت ساسو بين 16 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 55 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

تراوح سعر كتكوت أربو من 41 إلى 43 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 40 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روص من 35 إلى 42 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 35 جنيهًا.

سعر البط اليوم

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 34 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بط فرنساوي من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق. تراوح سعر بط بغال محلي من 39 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 9 جنيهات عن سعره السابق.

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