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مشاهير العرب - أول تعليق من أحمد العوضي على طلب ميمي جمال العمل معه «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من أحمد العوضي على طلب ميمي جمال العمل معه «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من أحمد العوضي على طلب ميمي جمال العمل معه «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - رد الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على طلب النجمة الكبيرة ميمي جمال التعاون معه بعمل فني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تنبأت له بمستقبل كبير.

وعلق أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» على تصريحات ميمي جمال برغبتها في العمل معه، قائلا: «يا ست الكل ده شرف كبير ليا إني اشتغل معاكي والله، إن شاء الله السنه الجاية يحصل واشتغل معاكي يا أستاذة ميمي».

وكانت ميمي جمال، كشفت عن رغبتها في التعاون مع أحمد العوضي على هامش مهرجان الأفضل، قائلة: «من النجوم الشباب أتمنى التعاون مع أحمد العوضي، وأتنبأ له بمستقبل كبير إن شاء الله».

احمد العوضي

آخر أعمال أحمد العوضي

ويعيش أحمد العوضي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025

ويشارك أحمد العوضي، في بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من النجوم أبرزهم ميرنا نور الدين، ونسرين أمين، وعصام السقا، وصفوة، وأحمد عبد العزيز، وصفاء الطوخي، وعزت الزين، ولوسي، وجار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، والمسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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