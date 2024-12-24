مشاهير العرب - أول تعليق من أحمد العوضي على طلب ميمي جمال العمل معه «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - رد الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على طلب النجمة الكبيرة ميمي جمال التعاون معه بعمل فني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تنبأت له بمستقبل كبير.

وعلق أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» على تصريحات ميمي جمال برغبتها في العمل معه، قائلا: «يا ست الكل ده شرف كبير ليا إني اشتغل معاكي والله، إن شاء الله السنه الجاية يحصل واشتغل معاكي يا أستاذة ميمي».

وكانت ميمي جمال، كشفت عن رغبتها في التعاون مع أحمد العوضي على هامش مهرجان الأفضل، قائلة: «من النجوم الشباب أتمنى التعاون مع أحمد العوضي، وأتنبأ له بمستقبل كبير إن شاء الله».

آخر أعمال أحمد العوضي

ويعيش أحمد العوضي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025

ويشارك أحمد العوضي، في بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من النجوم أبرزهم ميرنا نور الدين، ونسرين أمين، وعصام السقا، وصفوة، وأحمد عبد العزيز، وصفاء الطوخي، وعزت الزين، ولوسي، وجار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، والمسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».