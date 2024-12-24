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غدا، ملتقي تفانين الفنى بنادى الزمالك - أخبار كلمتك

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غدا، ملتقي تفانين الفنى بنادى الزمالك - أخبار كلمتك

غدا، ملتقي تفانين الفنى بنادى الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - تنظم لجنة النشاط الاجتماعي بنادى الزمالك برئاسة الكابتن حسن لبيب ملتقي تفانين الفنى (باى باى 2024) برئاسة الفنانة نهي محفوظ.  يفتح الملتقي أبوابه غدا الأربعاء، وتستمر الفاعليات حتى يوم الاثنين المقبل.

تنطلق الفاعليات يوم الخميس المقبل بندوة ثقافية تحت عنوان “الوعي ودور الفن”، من السابعة السابعة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، حيث تستضيف الندوة المخرج الكبير محمد فاضل والكاتب والمفكر الدكتور سعد الزنط ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد نوار.

كما يُعقد مهرجان ورش تعليمية للطفال تحت رعاية الفنانة مها الجندى يوم الجمعة المقبل من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة مساء، وبعدها تفتح ورشة عمل الورد الروسي أبوابها للكبار حتى الساعة السادسة مساء برعاية الفنانة آية الله النبوي، فيما تعقد يوم السبت المقبل ورشة جداريات برعاية الفنانة هدى عويس، وأخيرا يوم الاثنين المقبلن سوف تعقد ورشة رسم من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة مساء برعاية الفنان خالد السماحي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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