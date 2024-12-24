اعلن شاب على مبلغ ضخم وذهب في عدن.
وقال عمران العبادي:اليوم ونحن طالعين في باص من الحجاز ونزلنا في خط التسعين لقينا هادي الاغراض الي في الصورة داخل كيس صغير
واضاف:فعلى صاحب هادي الاغراض يتواصل بي على هاد الرقم 783850895اتصال وواتس
او 775382246واتساب فقط
يجيب لي الاسم الي في الجواز
وبطاقته الشخصية ويستلم أغراضه
واختتم:لقيت الاغراض (الذهب ـوجوال ـوفلوس ـوجواز )
طبعاً المطلوب من صاحب دي الاغراض إن يجيب الاسم الذي في الجواز مع بطاقته الشخصية ويحدد لي وزن الذهب كم جرام أما بعض الناس يقلك انا ضيعت 60الف سعودي في كيس وجواز ونفس التكرار يكرر من عدة ارقام الاغراض واضحة في الصورة الي حقه يتواصل بي
شاب يعلن عثوره على مبلغ ضخم وذهب في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:32 صباحاً - كلمتك/خاص:
اعلن شاب على مبلغ ضخم وذهب في عدن.
اعلن شاب على مبلغ ضخم وذهب في عدن.
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