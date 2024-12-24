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شاب يعلن عثوره على مبلغ ضخم وذهب في عدن - أخبار كلمتك

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شاب يعلن عثوره على مبلغ ضخم وذهب في عدن - أخبار كلمتك

شاب يعلن عثوره على مبلغ ضخم وذهب في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

اعلن شاب على مبلغ ضخم وذهب في عدن.
وقال عمران العبادي:اليوم  ونحن طالعين في باص من الحجاز  ونزلنا في خط التسعين  لقينا هادي الاغراض الي في الصورة داخل كيس صغير   
واضاف:فعلى صاحب هادي الاغراض يتواصل بي على هاد الرقم 783850895اتصال وواتس 
او 775382246واتساب فقط 
يجيب لي الاسم الي في الجواز 
وبطاقته الشخصية ويستلم أغراضه
واختتم:لقيت الاغراض  (الذهب ـوجوال ـوفلوس ـوجواز )
طبعاً المطلوب من صاحب دي الاغراض إن يجيب الاسم الذي في الجواز مع بطاقته الشخصية ويحدد لي وزن الذهب كم جرام أما بعض الناس يقلك انا ضيعت 60الف سعودي في كيس وجواز ونفس التكرار يكرر من عدة ارقام  الاغراض واضحة في الصورة الي حقه يتواصل بي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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