شاب يعلن عثوره على مبلغ ضخم وذهب في عدن - أخبار كلمتك

اعلن شاب على مبلغ ضخم وذهب في عدن.

وقال عمران العبادي:اليوم ونحن طالعين في باص من الحجاز ونزلنا في خط التسعين لقينا هادي الاغراض الي في الصورة داخل كيس صغير

واضاف:فعلى صاحب هادي الاغراض يتواصل بي على هاد الرقم 783850895اتصال وواتس

او 775382246واتساب فقط

يجيب لي الاسم الي في الجواز

وبطاقته الشخصية ويستلم أغراضه

واختتم:لقيت الاغراض (الذهب ـوجوال ـوفلوس ـوجواز )

طبعاً المطلوب من صاحب دي الاغراض إن يجيب الاسم الذي في الجواز مع بطاقته الشخصية ويحدد لي وزن الذهب كم جرام أما بعض الناس يقلك انا ضيعت 60الف سعودي في كيس وجواز ونفس التكرار يكرر من عدة ارقام الاغراض واضحة في الصورة الي حقه يتواصل بي