بطريقة لاتصدق.. ضبط كميات من المخدرات - أخبار كلمتك

أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة المهرة، ضبط كمية كبيرة من المخدرات، في الشاطئ الشرقي لمديرية الغيضة، في ظل زيادة أعمال التهريب للمواد المخدرة والممنوعة في المحافظة.

ونجحت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، وبالتعاون مع أحد جنود القاعدة الجوية، في اكتشاف كمية كبيرة من المخدرات من نوع الشبو مخبأة بشكل احترافي داخل اسطوانة غاز منزلي طويلة الحجم على الشاطئ الشرقي لمديرية الغيضة.

وقال مدير مكافحة المخدرات بالمهرة عارف عسكري إنه تلقى بلاغًا من الجندي (ج.س.ع) حول العثور على أسطوانة غاز غير عادية الوزن على الشاطئ، وبعد المعاينة، تبين أن الإسطوانة أثقل من المعتاد رغم كونها فارغة، وعلى الفور تم نقلها إلى إدارة مكافحة المخدرات، حيث تم فتحها واكتشاف 53 كيلوغرامًا من مادة الشبو المخدر.

وأشار إلى أن القيمة السوقية للكمية المضبوطة تقدر بحوالي مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، لافتا إلى أنه تم فتح محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

