صدور قرار بمنع تعاقد هذه المدارس مع المعلمين - أخبار كلمتك

افاد معلمون باصدار مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة شبوة توجيهات تقضي بمنع أي معلم من العمل بنظام التعاقد مع المدارس الخاصة، مما اعتبره الكثيرون قرارًا تعسفيًا يزيد من معاناة المعلمين.

وأشار معلمون ونقابيون إلى أن هذا التوجيه يأتي في وقت يعاني فيه المعلمون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة تدني الرواتب الحكومية التي أصبحت لا تتجاوز ما يعادل 40 دولارًا شهريًا. ويضطر المعلمون للعمل في المدارس الخاصة لتغطية جزء من احتياجاتهم الأساسية، في ظل عدم قدرة الجهات الرسمية على تحسين أوضاعهم المعيشية.

واعتبر النقابيون أن القرار يشكل تضييقًا إضافيًا على شريحة تعاني أصلاً من الإهمال والتهميش، مطالبين مدير مكتب التربية بالتراجع عن قراره والعمل على تحسين أوضاع المعلمين، بما في ذلك متابعة تسوياتهم المالية بدلاً من اتخاذ قرارات تزيد من أعبائهم.