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صدور قرار بمنع تعاقد هذه المدارس مع المعلمين - أخبار كلمتك

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صدور قرار بمنع تعاقد هذه المدارس مع المعلمين - أخبار كلمتك

صدور قرار بمنع تعاقد هذه المدارس مع المعلمين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد معلمون باصدار مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة شبوة توجيهات تقضي بمنع أي معلم من العمل بنظام التعاقد مع المدارس الخاصة، مما اعتبره الكثيرون قرارًا تعسفيًا يزيد من معاناة المعلمين.

وأشار معلمون ونقابيون إلى أن هذا التوجيه يأتي في وقت يعاني فيه المعلمون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة تدني الرواتب الحكومية التي أصبحت لا تتجاوز ما يعادل 40 دولارًا شهريًا. ويضطر المعلمون للعمل في المدارس الخاصة لتغطية جزء من احتياجاتهم الأساسية، في ظل عدم قدرة الجهات الرسمية على تحسين أوضاعهم المعيشية.

واعتبر النقابيون أن القرار يشكل تضييقًا إضافيًا على شريحة تعاني أصلاً من الإهمال والتهميش، مطالبين مدير مكتب التربية بالتراجع عن قراره والعمل على تحسين أوضاع المعلمين، بما في ذلك متابعة تسوياتهم المالية بدلاً من اتخاذ قرارات تزيد من أعبائهم. 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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