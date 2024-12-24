محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

قالت المحامية هدى الصراري: ‏الشعب اليمني اليوم أكثر وعيًا وإدراكًا بحقوقه. لن يسمح لأي جهة كانت، سواء داخلية أو خارجية، بأن تتسلق على آلامه ومعاناته لتحقيق مكاسب خاصة. فالمدنيون الذين عانوا من الحروب والنزاعات يستحقون دولة وحكومة ومؤسسات تعكس إرادتهم الحقيقية، وتعمل لتحقيق مصالحهم لا مصالح أفراد أو قوى خارجية.

واضافت: إننا نؤمن بأن الحل الوحيد لاستعادة كرامة وسيادة اليمن هو التمسك بوحدة الصف الوطني الجمهوري ، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبارفلا يمكن أن يُبنى وطن على أكتاف أشخاص لا يلتزمون بقيم الوطنية، بل يستغلون المناصب لتحقيق مكاسب ضيقة . يجب أن تبقى السيادة في يد الشعب اليمني، ولن يُسمح لأي قوة كانت بتجاوز هذا الحق الأصيل.

واختتمت: اليمن ليس للبيع، والسيادة ليست موضوعًا للنقاش. الشعب اليمني وحده هو السيد على أرضه، وهو من يقرر من يحكمه ومن يمثله. كل من يخالف هذا المبدأ يجب أن يواجه بإرادة شعبية لا تقبل المساومة.