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محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

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محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - كلمتك/ خاص

قالت المحامية هدى الصراري: ‏الشعب اليمني اليوم أكثر وعيًا وإدراكًا بحقوقه. لن يسمح لأي جهة كانت، سواء داخلية أو خارجية، بأن تتسلق على آلامه ومعاناته لتحقيق مكاسب خاصة. فالمدنيون الذين عانوا من الحروب والنزاعات يستحقون دولة وحكومة ومؤسسات تعكس إرادتهم الحقيقية، وتعمل لتحقيق مصالحهم لا مصالح أفراد أو قوى خارجية.

واضافت: إننا نؤمن بأن الحل الوحيد لاستعادة كرامة وسيادة اليمن هو التمسك بوحدة الصف الوطني الجمهوري ، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبارفلا يمكن أن يُبنى وطن على أكتاف أشخاص لا يلتزمون بقيم الوطنية، بل يستغلون المناصب لتحقيق مكاسب ضيقة . يجب أن تبقى السيادة في يد الشعب اليمني، ولن يُسمح لأي قوة كانت بتجاوز هذا الحق الأصيل.

واختتمت: اليمن ليس للبيع، والسيادة ليست موضوعًا للنقاش. الشعب اليمني وحده هو السيد على أرضه، وهو من يقرر من يحكمه ومن يمثله. كل من يخالف هذا المبدأ يجب أن يواجه بإرادة شعبية لا تقبل المساومة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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