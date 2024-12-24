84.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:00 صباحاً - سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 84.3 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.3 % والعرب على 4.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 108.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 76.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.5% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.839,1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.768,4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين 23 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.199 تريليون جنيه، لتخسر نحو 24 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 30108 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 37088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13235 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 8227 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 11227 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% عند مستوى 3132 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223 تريليون جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11227 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 37573 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13420 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3134 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.