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جبران يستجيب لطلب مواطن من "ذوي الهمم" ويتدخل لحل مشكلة 9 عاملين بشركة خاصة - أخبار كلمتك

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جبران يستجيب لطلب مواطن من "ذوي الهمم" ويتدخل لحل مشكلة 9 عاملين بشركة خاصة - أخبار كلمتك

جبران يستجيب لطلب مواطن من "ذوي الهمم" ويتدخل لحل مشكلة 9 عاملين بشركة خاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - تَفقد وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء،منطقة عمل السلام،التابعة لمديرية عمل القاهرة، حيث التقى بالعاملين في مكاتب التفتيش، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل،وعلاقات العمل، للاطمئنان على سير العمل، وجودة الخدمة المُقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم.

كما تَفقدّ الوزير منطقة عمل العبور بمحافظة القليوبية، ووجه بسرعة تطوير مكاتب العمل، وافتتاح المُغلق منها، للتسهيل على المواطنين، خلال الحصول على الخدمات الخاصة بالتشغيل، وكعب العمل، وتفعيل دورها في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج ".

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بدأ الوزير جولته بمنطقة عمل السلام بمحافظة القاهرة ،وحث العاملين على بذل كل الجهود من أجل خدمة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،وإستمع من العاملين إلى إحتياجاتهم حتى تعمل تلك المكاتب بكامل طاقاتها تماشيًا مع كافة أنواع "الرقمنة" و"ميكنة الخدمات" في ظل بيئة عمل لائقة.

ووجه بسرعة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك،وتوفير موظفين، ومفتشين، لسد العجز في تلك المكاتب كما إلتقى الوزير بالصدفة مع أحد المواطنين من "ذوي الهمم"،ووجه بتوفير فرصة عمل عاجلة له.

وخلال زيارته إلى مكتب عمل العبور بمحافظة القليوبية،تدخل الوزير  لحل شكوى 9 عمال،تضرروا من زيادة ساعات العمل،وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور،وحرمانهم من حقهم في الإجازات،ومنعهم من دخول الشركة الخاصة، وتواصل الوزير جبران مع إدارة الشركة،وتم حل المشكلة وتنفيذ مطالب العمال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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