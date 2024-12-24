حلف قبائل حضرموت يعلن رفضه التام المساس بهذه الثروة - أخبار كلمتك



حذر حلف قبائل حضرموت من المساس بثروته في بيان صادر عنه مساء اليوم.

وقال الحلف إنه يرفض رفضًا قاطعًا المساس بثروة أبناء حضرموت جملةً وتفصيلًا.

وجاء البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم

من مبادىء حلف قبائل حضرموت و أهدافه و مسؤولياته في الدفاع عن حضرموت و حماية الثروات بجميع أنواعها، و لأجلها خاض الكثير من التحديات و قدم التضحيات في سبيل ذلك .. و من هذا المنطلق فأن حلف قبائل حضرموت يرفض رفضًا قاطعًا المساس بهذه الثروة و المستهدف منها الحقول النفطية التي تنوي بعض الجهات عديمي المسؤولية و الجانب الإنساني تسليمها إلى بعض الشركات من تجار القطاع الخاص و كذلك استهداف مباشر للشركة الوطنية بترومسيلة و إشراك نفس القطاع الخاص انف الذكر في محتوياتها و أصولها..

تعتبر هذه ثروة وطنية لعامة الشعب ، ثروة اجيال و تعد الرافد الأساسي للدولة و عليها تقوم مؤسساتها.. فإن الاقتراب منها بالنسبة لنا خط أحمر ، و سيواجه كل المجتمع ذلك بكل ما أوتوا من قوة و بكل الطرق و الوسائل ، تحت أي مبررات أو أي حجج واهية و استغلال تلك الجهات ظروف الحرب و مواقعهم الغير شرعية في أعلى هرم الدولة .. و ان كل ما يقوموا به يعتبر باطل و لا يمكن تطبيقه في أمور تخص عامة الشعب.

صادر عن :

حلف قبائل حضرموت

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024م

