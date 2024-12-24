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حلف قبائل حضرموت يعلن رفضه التام المساس بهذه الثروة - أخبار كلمتك

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حلف قبائل حضرموت يعلن رفضه التام المساس بهذه الثروة - أخبار كلمتك

حلف قبائل حضرموت يعلن رفضه التام المساس بهذه الثروة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:47 مساءً - كلمتك/خاص:


حذر حلف قبائل حضرموت من المساس بثروته في بيان صادر عنه مساء اليوم.

وقال الحلف إنه يرفض رفضًا قاطعًا المساس بثروة أبناء حضرموت جملةً وتفصيلًا.

وجاء البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم

من مبادىء حلف قبائل حضرموت و أهدافه و مسؤولياته في الدفاع عن حضرموت و حماية الثروات بجميع أنواعها، و لأجلها خاض الكثير من التحديات و قدم التضحيات في سبيل ذلك .. و من هذا المنطلق فأن حلف قبائل حضرموت يرفض رفضًا قاطعًا المساس بهذه الثروة و المستهدف منها الحقول النفطية التي تنوي بعض الجهات عديمي المسؤولية و الجانب الإنساني تسليمها إلى بعض الشركات من تجار القطاع الخاص و كذلك استهداف مباشر للشركة الوطنية بترومسيلة و إشراك نفس القطاع الخاص انف الذكر في محتوياتها و أصولها..

تعتبر هذه ثروة وطنية لعامة الشعب ، ثروة اجيال و تعد الرافد الأساسي للدولة و عليها تقوم مؤسساتها.. فإن الاقتراب منها بالنسبة لنا خط أحمر ، و سيواجه كل المجتمع ذلك بكل ما أوتوا من قوة و بكل الطرق و الوسائل ، تحت أي مبررات أو أي حجج واهية و استغلال تلك الجهات ظروف الحرب و مواقعهم الغير شرعية في أعلى هرم الدولة .. و ان كل ما يقوموا به يعتبر باطل و لا يمكن تطبيقه في أمور تخص عامة الشعب.

صادر عن :

حلف قبائل حضرموت

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024م
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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