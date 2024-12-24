فرق مؤسسة مياه عدن تنفذ أعمال صيانة لخط مياه في دارسعد - أخبار كلمتك

قامت فرق الصيانة بالمنطقة الثانية للمياه التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن بتنفيذ أعمال صيانة لخط مياه قطر 8 في منطقة البساتين بمديرية دار سعد.

وأوضح نائب مدير توزيعات المنطقة الثانية للمياه بالمؤسسة المهندس وضاح باطرفي، إن أعمال الصيانة تضمنت استبدال الأجزاء التالفة من الأنبوب وتنظيفه من الرواسب التي قد تؤثر على جودة المياه وتدفقها بشكل طبيعي.

وأكد باطرفي، أن هذه الأعمال تأتي ضمن إطار حرصها على ضمان استمرارية توفير المياه النقية للمواطنين، والتعامل مع الأعطال الفنية بسرعة وفاعلية.