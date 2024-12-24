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فرق مؤسسة مياه عدن تنفذ أعمال صيانة لخط مياه في دارسعد - أخبار كلمتك

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فرق مؤسسة مياه عدن تنفذ أعمال صيانة لخط مياه في دارسعد - أخبار كلمتك

فرق مؤسسة مياه عدن تنفذ أعمال صيانة لخط مياه في دارسعد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:47 مساءً - كلمتك/خاص:

قامت فرق الصيانة بالمنطقة الثانية للمياه التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن بتنفيذ أعمال صيانة لخط مياه قطر 8 في منطقة البساتين بمديرية دار سعد.

وأوضح نائب مدير توزيعات المنطقة الثانية للمياه بالمؤسسة المهندس وضاح باطرفي، إن أعمال الصيانة تضمنت استبدال الأجزاء التالفة من الأنبوب وتنظيفه من الرواسب التي قد تؤثر على جودة المياه وتدفقها بشكل طبيعي.

وأكد باطرفي، أن هذه الأعمال تأتي ضمن إطار حرصها على ضمان استمرارية توفير المياه النقية للمواطنين، والتعامل مع الأعطال الفنية بسرعة وفاعلية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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